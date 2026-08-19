Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα
CANTINA
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Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα

Αν χρησιμοποιούμε καθημερινά τον βραστήρα για τον καφέ, το τσάι ή ακόμη και για να επιταχύνουμε το μαγείρεμα, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και αυτός τακτικό καθάρισμα

Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα
Με τον καιρό, τα άλατα που περιέχει το νερό της βρύσης συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής, δημιουργώντας ένα λευκό ή υπόλευκο στρώμα στα τοιχώματα και στη βάση.

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