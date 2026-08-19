Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα
Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα
Αν χρησιμοποιούμε καθημερινά τον βραστήρα για τον καφέ, το τσάι ή ακόμη και για να επιταχύνουμε το μαγείρεμα, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και αυτός τακτικό καθάρισμα
Με τον καιρό, τα άλατα που περιέχει το νερό της βρύσης συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής, δημιουργώντας ένα λευκό ή υπόλευκο στρώμα στα τοιχώματα και στη βάση.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα