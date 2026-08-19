Βραστήρας και άλατα: Πώς τον καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα

Αν χρησιμοποιούμε καθημερινά τον βραστήρα για τον καφέ, το τσάι ή ακόμη και για να επιταχύνουμε το μαγείρεμα, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται και αυτός τακτικό καθάρισμα