Γιατί πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας σπαράγγια

Αν προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε το παιδικό τραπέζι με τροφές που συνδυάζουν γεύση, θρεπτική αξία και ευελιξία στη μαγειρική, τα σπαράγγια αξίζουν σίγουρα μια σταθερή θέση στο εβδομαδιαίο μενού. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γαστρονομικές γνώσεις για να τα αξιοποιήσουμε, ούτε ακριβά υλικά για να τα κάνουμε ελκυστικά στα παιδιά. Αυτό που χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε γιατί υπερέχουν διατροφικά και πώς μπορούμε να τα «μεταφράσουμε» σε οικείες, φιλικές γεύσεις για μικρούς και μεγάλους.

Ένα λαχανικό με μικρό όγκο και μεγάλο διατροφικό αποτύπωμα

Στην παιδική διατροφή, όπου οι θερμιδικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται με ποιοτικά θρεπτικά συστατικά, τα σπαράγγια λειτουργούν σχεδόν υποδειγματικά. Με ελάχιστες θερμίδες ανά μερίδα, προσφέρουν πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης, φυτικές ίνες και ένα εντυπωσιακό φάσμα βιταμινών και μετάλλων. Η βιταμίνη Κ, το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Παράλληλα, μέταλλα όπως το κάλιο, το μαγνήσιο και το ασβέστιο ενισχύουν τη μυϊκή λειτουργία και τη σκελετική υγεία, στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιμα στις ηλικίες που το σώμα «χτίζεται» με ταχείς ρυθμούς.



