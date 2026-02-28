Γιατί να πάω στο Atelier Παπαϊωάννου;
CANTINA

Γιατί να πάω στο Atelier Παπαϊωάννου;

Στο Atelier Παπαϊωάννου για εξαιρετικές προτάσεις σε ψάρι, πολύ καλές επιλογές κρασιού, πιάτα για μη ψαροφάγους και καλό value for money.

Γιατί να πάω στο Atelier Παπαϊωάννου;
Η γειτονιά του Νέου Ψυχικού από την πλατεία της Αγίας Σοφίας προς την Κηφισίας άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά τη δεκαετία του ’90. Μέχρι τότε, τα λιγοστά στέκια όπως οι Διόσκουροι του 1974 και η Ράμπα του 1985 κάλυπταν τις ανάγκες των κατοίκων των ελαφρώς βορείων προαστίων. Έπειτα, με την έκρηξη ευζωίας και οικονομικής άνεσης, ο δρόμος άρχισε να γεμίζει από επιχειρήσεις, με την αρχή να κάνει το διάσημο -με το που άνοιξε- Deals.

Διαβάστε περισσότερα στο  cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης