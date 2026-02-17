Καναδέζικη πίτσα: Πού τρώμε ακόμα από τις πιο νοσταλγικές πίτσες στο ταψί

Πίτσα, λοιπόν, δεν είναι μόνο μία. Και η καναδέζικη πίτσα, αν και δεν είναι πια τόσο συνηθισμένη όσο παλιά, έχει και γεύση και χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, ποιος φτιάχνει τους κανόνες; Εμείς που θα την φάμε.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr