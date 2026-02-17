Καναδέζικη πίτσα: Πού τρώμε ακόμα από τις πιο νοσταλγικές πίτσες στο ταψί
CANTINA

Καναδέζικη πίτσα: Πού τρώμε ακόμα από τις πιο νοσταλγικές πίτσες στο ταψί

Μια βόλτα στις πιτσαρίες που ακόμα προσφέρουν καναδέζικη πίτσα όπως παλιά.

Καναδέζικη πίτσα: Πού τρώμε ακόμα από τις πιο νοσταλγικές πίτσες στο ταψί

Πίτσα, λοιπόν, δεν είναι μόνο μία. Και η καναδέζικη πίτσα, αν και δεν είναι πια τόσο συνηθισμένη όσο παλιά, έχει και γεύση και χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, ποιος φτιάχνει τους κανόνες; Εμείς που θα την φάμε.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης