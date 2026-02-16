Νηστεία στην πράξη: Τι επιτρέπεται, τι όχι και τι σημαίνει «κατάλυση»
Νηστεία στην πράξη: Τι επιτρέπεται, τι όχι και τι σημαίνει «κατάλυση»
Τι σημαίνει νηστεία στην πράξη; Πότε επιτρέπεται το λάδι, το ψάρι ή το κρασί και τι είναι η «κατάλυση». Ένας απλός οδηγός χωρίς μπέρδεμα.
Η νηστεία στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι πάντα ίδια. Άλλες μέρες είναι αυστηρή, άλλες πιο ήπια και άλλες σχεδόν καταργείται. Όροι όπως «κατάλυση λαδιού» ή «κατάλυση εις πάντα» μπερδεύουν συχνά όσους προσπαθούν να καταλάβουν τι ισχύει τελικά. Τι σημαίνουν όμως στην πράξη και πώς διαβάζουμε σωστά το ημερολόγιο της νηστείας;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα