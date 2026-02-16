ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Νηστεία στην πράξη: Τι επιτρέπεται, τι όχι και τι σημαίνει «κατάλυση»
Νηστεία ημερολόγιο νηστείας

Τι σημαίνει νηστεία στην πράξη; Πότε επιτρέπεται το λάδι, το ψάρι ή το κρασί και τι είναι η «κατάλυση». Ένας απλός οδηγός χωρίς μπέρδεμα.

Η νηστεία στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι πάντα ίδια. Άλλες μέρες είναι αυστηρή, άλλες πιο ήπια και άλλες σχεδόν καταργείται. Όροι όπως «κατάλυση λαδιού» ή «κατάλυση εις πάντα» μπερδεύουν συχνά όσους προσπαθούν να καταλάβουν τι ισχύει τελικά. Τι σημαίνουν όμως στην πράξη και πώς διαβάζουμε σωστά το ημερολόγιο της νηστείας;

