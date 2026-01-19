Mayor: Για μοσχαρίσια μάγουλα λιώμα, προφιτερόλ XL και εκλεκτά κρασιά στο Κολωνάκι

Στο Mayor Kolonaki η εμπειρία ξεκινά πριν καν έρθει το πρώτο πιάτο. Ξεκινά απ' την κουζίνα. Ο σεφ Κωνσταντίνος Φέσκος έχει περάσει από κουζίνες-σχολεία όπως το Hertog Jan και το Less Eatery by Hertog Jan στο Βέλγιο, δίπλα στον Gert De Mangeleer, αλλά και από το Geranium της Κοπεγχάγης, όταν βρισκόταν στην κορυφή της λίστας The World’s 50 Best Restaurants.

Αυτή η διαδρομή φαίνεται καθαρά στο πώς δουλεύει την πρώτη ύλη και στήνει το μενού του: με τεχνικές, γεύση και την απαραίτητη προσωπική πινελιά.



