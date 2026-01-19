Mayor: Για μοσχαρίσια μάγουλα λιώμα, προφιτερόλ XL και εκλεκτά κρασιά στο Κολωνάκι
Mayor: Για μοσχαρίσια μάγουλα λιώμα, προφιτερόλ XL και εκλεκτά κρασιά στο Κολωνάκι
Ένα βράδυ στο Κολωνάκι, στο Mayor, με νόστιμο φαγητό, comfort κυρίως, ακαταμάχητα γλυκά, και live μουσική μία πόρτα μακριά.
Στο Mayor Kolonaki η εμπειρία ξεκινά πριν καν έρθει το πρώτο πιάτο. Ξεκινά απ' την κουζίνα. Ο σεφ Κωνσταντίνος Φέσκος έχει περάσει από κουζίνες-σχολεία όπως το Hertog Jan και το Less Eatery by Hertog Jan στο Βέλγιο, δίπλα στον Gert De Mangeleer, αλλά και από το Geranium της Κοπεγχάγης, όταν βρισκόταν στην κορυφή της λίστας The World’s 50 Best Restaurants.
Αυτή η διαδρομή φαίνεται καθαρά στο πώς δουλεύει την πρώτη ύλη και στήνει το μενού του: με τεχνικές, γεύση και την απαραίτητη προσωπική πινελιά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
