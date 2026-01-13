Slow Athens: Για νέο-νεαπολιτάνικες προζυμένιες πίτσες στο Γαλάτσι
CANTINA
slow athens Γαλατσι Pizza

Slow Athens: Για νέο-νεαπολιτάνικες προζυμένιες πίτσες στο Γαλάτσι

Πολυμορφικό, πολυγευστικό και με διπλή προσωπικότητα, το Slow Athens στην πλατεία Ηπειρωτών στο Γαλάτσι μάς κέρδισε από την πρώτη κιόλας επίσκεψη.

Slow Athens: Για νέο-νεαπολιτάνικες προζυμένιες πίτσες στο Γαλάτσι

Η ιδέα ανήκει σε τρεις φίλους, τον Αντώνη Ιωάννου, τον Μάκη Μουρελάτο και τον Βαγγέλη Κακούρο, που αποφάσισαν να δημιουργήσουν στον τόπο κατοικίας τους ένα μικρό καλαίσθητο χώρο, ο οποίος συνδυάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τους όρους café, viennoiserie και pâtisserie, αλλά όχι μόνο.

Ο Αντώνης Ιωάννου είναι ήδη ιδιοκτήτης αλυσίδας micro bakery στην Κύπρο, με εξειδίκευση στο προζύμι και τα νέας γενιάς κρουασάν. Ο Μάκης Μουρελάτος είχε την εμπειρία στον καφέ ως barista αλλά και roaster ο ίδιος, και ο Βαγγέλης Κακούρος είναι η ψυχή των παρασκευών ζύμης.

