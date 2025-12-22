Άκρα: Το brunch που στέκεται στη λεπτομέρεια
Άκρα: Το brunch που στέκεται στη λεπτομέρεια
Το Άκρα στο Παγκράτι επαναπροσδιορίζει το brunch, με ελληνικές πρώτες ύλες, νόστιμες και ισορροπημένες γεύσεις
Μπαίνοντας στο Άκρα, η αίσθηση είναι ότι δεν βρισκόμαστε πλέον στο Παγκράτι. Όχι γιατί ο χώρος αποκόπτεται από τη γειτονιά, αλλά γιατί δημιουργεί έναν δικό του ρυθμό. Ο χώρος είναι φωτεινός με καθαρές γραμμές, χωρίς διακοσμητικές υπερβολές ή εύκολα «instagramικά» στοιχεία. Στη μια άκρη ο χώρος της ζαχαροπλαστικής και το αρτοποιείο και στην άλλη άκρη η κουζίνα με την ανοιχτή φωτιά να κλέβει την παράσταση. Τα τραπέζια απέχουν όσο χρειάζεται, και η κουζίνα είναι παρούσα αλλά όχι θορυβώδης. Είναι ένας χώρος που σου επιτρέπει να καθίσεις και να μείνεις, χωρίς να νιώθεις ότι πρέπει να βιαστείς.
