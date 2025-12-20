Από φραγκόκοτα και βενετσιάνικο παστίτσιο μέχρι κοζούνα – Οι πιο ιδιαίτερες συνταγές για τις γιορτές
Από φραγκόκοτα και βενετσιάνικο παστίτσιο μέχρι κοζούνα – Οι πιο ιδιαίτερες συνταγές για τις γιορτές

Οδηγός με ξεχωριστές συνταγές, τεχνικές και όλα τα μυστικά για άψογο αποτέλεσμα: φέτος φτιάχνουμε τα πιο εντυπωσιακά κυρίως πιάτα.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι οι μέρες που δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο στην κουζίνα και λίγη περισσότερη σημασία στο τραπέζι μας. Αναζητούμε συνταγές με χαρακτήρα, πιάτα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και τεχνικές που κάνουν τη διαφορά στο αποτέλεσμα. Από τη φραγκόκοτα και τα μυστικά του σωστού γεμίσματος και ψησίματος, μέχρι την κοζούνα με κόκορα, τη χοιρινή πορκέτα, το γεμιστό λαβράκι και το βενετσιάνικο παστίτσιο με τη δική του ιστορία, συγκεντρώνουμε τις πιο ιδιαίτερες γιορτινές προτάσεις.

