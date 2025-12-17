Χριστούγεννα στον Αστέρα με πολυτέλεια: Γιορτινές γεύσεις, ice skating και shopping
Έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στη Μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Από ice skating δίπλα στη θάλασσα, γιορτινές γεύσεις, pop-up stores ελληνικών brands και δημιουργικά workshops, μέχρι live μουσική και κορυφαίους οίκους μόδας που υπογράφουν την πολυτέλεια των ημερών.
Στην καρδιά της Μαρίνας, ένα στολισμένο καΐκι – σύμβολο της ελληνικής θαλασσινής φιλοξενίας – φωτίζει τις γιορτές και γίνεται το εμβληματικό σημείο της φετινής εμπειρίας.
