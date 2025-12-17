Χριστούγεννα στον Αστέρα με πολυτέλεια: Γιορτινές γεύσεις, ice skating και shopping
CANTINA

Χριστούγεννα στον Αστέρα με πολυτέλεια: Γιορτινές γεύσεις, ice skating και shopping

Χριστούγεννα στον Αστέρα με πολυτέλεια: Γιορτινές γεύσεις, ice skating και shopping

Έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στη Μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Από ice skating δίπλα στη θάλασσα, γιορτινές γεύσεις, pop-up stores ελληνικών brands και δημιουργικά workshops, μέχρι live μουσική και κορυφαίους οίκους μόδας που υπογράφουν την πολυτέλεια των ημερών.

Στην καρδιά της Μαρίνας, ένα στολισμένο καΐκι – σύμβολο της ελληνικής θαλασσινής φιλοξενίας – φωτίζει τις γιορτές και γίνεται το εμβληματικό σημείο της φετινής εμπειρίας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης