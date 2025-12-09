Τρία γλυκά που φέρνουν τα Χριστούγεννα στο τραπέζι
Τρία γλυκά που φέρνουν τα Χριστούγεννα στο τραπέζι
Πλησιάζουν οι γιορτές. Η ζάχαρη αρχίζει να αφήνει σύννεφα στον αέρα, το βούτυρο λιώνει νωχελικά στο μπρίκι και τα αρώματα των μπαχαρικών ξυπνούν μνήμες
Φτιάχνουμε mini cheesecakes με καρύδα που μοιάζουν σαν μικρά χιονισμένα στολίδια, gingerbread μπισκότα που γεμίζουν τον χώρο με κανέλα και παιδική διάθεση, και παραδοσιακούς κουραμπιέδες με βούτυρο – αφράτους, τριφτούς, αρωματικούς, όπως πρέπει.
Λίγα υλικά, λίγη φροντίδα και τα σωστά υλικά της Arla και του Lurpak να διατρέχουν διακριτικά κάθε μπουκιά.
Λίγα υλικά, λίγη φροντίδα και τα σωστά υλικά της Arla και του Lurpak να διατρέχουν διακριτικά κάθε μπουκιά.
