Pasteis de nata, τα αγαπημένα γλυκά των Πορτογάλων
Pasteis de nata, τα αγαπημένα γλυκά των Πορτογάλων
Τα pasteis de nata είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά των Πορτογάλων. Αυτά τα ταρτάκια θα τα βρείτε σε όλα τα ζαχαροπλαστεία της χώρας
Τα pasteis de nata είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά των Πορτογάλων. Αυτά τα ταρτάκια γεμισμένα με κρέμα θα τα βρείτε σίγουρα σε όλες τις καφετέριες και τα ζαχαροπλαστεία της χώρας. Η ζύμη τους είναι συνήθως τραγανή σφολιάτα, ενώ η γέμιση κρεμώδης, αέρινη και γλυκιά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα