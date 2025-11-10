Anthes: Eλληνική δημιουργικότητα με γαλλοϊαπωνική ακρίβεια

Η Αθήνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να αλλάζει – και αυτό δεν είναι απλώς τάση, είναι ταυτότητα. Σε αυτή τη ρευστή πόλη, το Anthes εμφανίζεται όχι σαν ακόμα ένα «νέο άνοιγμα», αλλά σαν μια νέα πρόταση. Ένα μαγαζί που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φωνές, αλλά να σε καλέσει κοντά, να σε κεράσει κάτι ειλικρινές, και να σου πει μια ιστορία.

Ο χώρος απλώνεται σε τρία επίπεδα, με τα τραπέζια να εναλλάσσονται με χαλαρότητα ανάμεσα σε μάρμαρα, κεραμικά και υφές ξύλου. Οι τοίχοι παραπέμπουν σε παλιές τομές από ελληνικό ανάγλυφο – σχεδόν σαν να μπαίνεις σε έναν φιλόξενο ναό της γεύσης. Η αισθητική είναι minimal αλλά με ταυτότητα, και πάνω απ’ όλα χωρίς επιτήδευση.

Καθώς δοκιμάζαμε τα πρώτα πιάτα – ανάμεσα σε ψωμί με προζύμι και αφράτο βούτυρο, και γκιόζες με μυκονιάτικο λουκάνικο – μιλήσαμε με τους ιδιοκτήτες για το πώς βρήκαν τον σεφ.



