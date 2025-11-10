Anthes: Eλληνική δημιουργικότητα με γαλλοϊαπωνική ακρίβεια
Anthes: Eλληνική δημιουργικότητα με γαλλοϊαπωνική ακρίβεια
O σεφ Ιπποκράτης Αναγνωστέλης πίσω από ένα εξαιρετικά ισορροπημένο μενού
Η Αθήνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να αλλάζει – και αυτό δεν είναι απλώς τάση, είναι ταυτότητα. Σε αυτή τη ρευστή πόλη, το Anthes εμφανίζεται όχι σαν ακόμα ένα «νέο άνοιγμα», αλλά σαν μια νέα πρόταση. Ένα μαγαζί που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φωνές, αλλά να σε καλέσει κοντά, να σε κεράσει κάτι ειλικρινές, και να σου πει μια ιστορία.
Καθώς δοκιμάζαμε τα πρώτα πιάτα – ανάμεσα σε ψωμί με προζύμι και αφράτο βούτυρο, και γκιόζες με μυκονιάτικο λουκάνικο – μιλήσαμε με τους ιδιοκτήτες για το πώς βρήκαν τον σεφ.
Ο χώρος απλώνεται σε τρία επίπεδα, με τα τραπέζια να εναλλάσσονται με χαλαρότητα ανάμεσα σε μάρμαρα, κεραμικά και υφές ξύλου. Οι τοίχοι παραπέμπουν σε παλιές τομές από ελληνικό ανάγλυφο – σχεδόν σαν να μπαίνεις σε έναν φιλόξενο ναό της γεύσης. Η αισθητική είναι minimal αλλά με ταυτότητα, και πάνω απ’ όλα χωρίς επιτήδευση.
Καθώς δοκιμάζαμε τα πρώτα πιάτα – ανάμεσα σε ψωμί με προζύμι και αφράτο βούτυρο, και γκιόζες με μυκονιάτικο λουκάνικο – μιλήσαμε με τους ιδιοκτήτες για το πώς βρήκαν τον σεφ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα