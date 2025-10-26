40 συνταγές express για όταν σας πιέζει ο χρόνος
40 συνταγές express για όταν σας πιέζει ο χρόνος

Ξεχάστε το «τι να βάλω μέσα στο ψωμί;». 40 συνταγές για σάντουιτς – από comfort με μπέικον μέχρι vegan με αβοκάντο ή και με θαλασσινά.

40 συνταγές express για όταν σας πιέζει ο χρόνος
Ξεχάστε το «τι να βάλω μέσα στο ψωμί;». Σας έχουμε 40 έτοιμους συνδυασμούς υλικών για σάντουιτς –από comfort με μπέικον μέχρι vegan με αβοκάντο και μεσογειακά με ελιές και φέτα– που δεν απαιτούν δεύτερη σκέψη, μόνο μπουκιές. Κάθε συνδυασμός είναι μελετημένος: ψωμί, γέμιση, σος, extra. Ποιον προτιμάτε;

