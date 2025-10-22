Ηλίας Τσαφαράς: «Τα θερμοκήπια συμβάλλουν σημαντικά στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη»
O κ. Τσαφαράς τόνισε ότι τα θερμοκήπια είναι δυναμικά οικοσυστήματα που ενσωματώνουν τεχνολογίες και μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό της βιωσιμότητας, σημείωσε πως σε ό,τι αφορά τα θερμοκήπια «σημαίνει την ικανοποίηση των σημερινών αναγκών χωρίς να μειώνονται οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους».

