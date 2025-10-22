Θανάσης Βασιλόπουλος: Το Cantina Academy είναι ένα συνέδριο που έχει καθιερωθεί
CANTINA

Με όραμα, σχέδιο και συνεργασίες, εργαζόμαστε για να βιώσουμε ανάπτυξη στην καινοτομία και στον πολιτισμό, δήλωσε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο του 3ου Cantina Academy, τονίζοντας ότι η Καλαμάτα είναι «μια πόλη που συνεχώς προοδεύει και αναπτύσσεται, μια πόλη που αποτελεί γαστρονομικό προορισμό και προσελκύει το ενδιαφέρον επισκεπτών, με σημείο αναφοράς βέβαια την ξακουστή Κεντρική Αγορά Καλαμάτας».

