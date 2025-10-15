Κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας-πιπεριάς
Κεφτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας-πιπεριάς
Λαχταριστά κεφτεδάκια σε ζουμερή κόκκινη σάλτσα ντομάτας-πιπεριάς. Τη συνταγή απογειώνουν τα τυριά, που εννοείται ότι δεν γίνεται να λείπουν από τη συνταγή
Διαδικασία
Βήμα 1
Κεφτέδες: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον κιμά με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, το μουλιασμένο ψωμί, το αυγό, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες σε μέγεθος μπουκιάς και τους τοποθετούμε σε πιάτο.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κεφτέδες: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον κιμά με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, το μουλιασμένο ψωμί, το αυγό, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες σε μέγεθος μπουκιάς και τους τοποθετούμε σε πιάτο.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα