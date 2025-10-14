Protein Garden: Το νέο spot που αλλάζει τα lunch breaks
Protein Garden: Το νέο spot που αλλάζει τα lunch breaks

Στο Protein Garden στη Σκουφά, το μεσημεριανό στη δουλειά αποκτά νέα διάσταση και γίνεται όχι μόνο πιο υγιεινό αλλά και δημιουργικό

Ανάμεσα σε καφέ και μαγαζιά στην Σκουφά, έκανε την εμφάνισή του το Protein Garden. Ένα κατάστημα που δεν περιορίζεται απλώς στο να προσφέρει άλλο ένα υγιεινό γεύμα. Σ’ ένα φωτεινό χώρο με σύγχρονη αισθητική, το Protein Garden κάνει τη διαδικασία επιλογής υλικών πολύ απλή, γλυτώνοντάς μας χρόνο από το lunch break.

