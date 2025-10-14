Το 3ο Cantina Academy, 22 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα – Οι ομιλητές
Το 3ο Cantina Academy, 22 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα – Οι ομιλητές
Με κεντρικό θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής», το Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ουσία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές ομιλίες, να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη νέα αγροδιατροφική στρατηγική της χώρας.
Μεγάλοι Χορηγοί είναι οι Cosmote T, Πειραιώς και Protergia.
