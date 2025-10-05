Η τηγανιά της Κυριακής: Ο μεζές που φτιάχνεται με χίλιους τρόπους μέσα από 12 συνταγές
Η τηγανιά της Κυριακής: Ο μεζές που φτιάχνεται με χίλιους τρόπους μέσα από 12 συνταγές
Η τηγανιά είναι ο απόλυτος μεζές της παρέας, και εμείς δεν χάνουμε ευκαιρία να τη σερβίρουμε στο τραπέζι μας με μπίρα που αφρίζει στο ποτήρι.
Από χοιρινό, λουκάνικο και κοτόπουλο μέχρι τόνο και καλαμαράκια, έχουμε συγκεντρώσει 12 συνταγές για κάθε γούστο, ώστε να απολαύσουμε την πιο λαχταριστή και γρήγορη λιχουδιά της στιγμής. Γιατί η τηγανιά, μαζί με μια παγωμένη μπίρα, είναι συνδυασμός που δύσκολα ξεπερνιέται.
