Ξανά σε λειτουργία το «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα
CANTINA
Ovio

Ξανά σε λειτουργία το «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα

Κανονικά λειτουργεί το εστιατόριο «Ovio» του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα, μετά τη μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

Ξανά σε λειτουργία το «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα
Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του εστιατορίου, οι ζημιές αποκαταστάθηκαν πλήρως και ο χώρος είναι έτοιμος να υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες.

