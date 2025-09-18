Ξανά σε λειτουργία το «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα
Ξανά σε λειτουργία το «Ovio» του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα
Κανονικά λειτουργεί το εστιατόριο «Ovio» του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα, μετά τη μικρής έκτασης φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του εστιατορίου, οι ζημιές αποκαταστάθηκαν πλήρως και ο χώρος είναι έτοιμος να υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες.
