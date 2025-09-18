Great Greek Wines: Η ιστορία πίσω από έναν μεγάλο διαγωνισμό χωρίς μετάλλια και η σημασία για το ελληνικό κρασί
Συζητήσαμε με τους Γιάννη Καρακάση MW και Γρηγόρη Μιχαήλο DipWSET για το Great Greek Wines (GGW) και τη διαφορετική φιλοσοφία που έχει φέρει
Από το 2020, το Great Greek Wines (GGW) έχει φέρει μια διαφορετική φιλοσοφία στο ελληνικό κρασί. Χωρίς μετάλλια, χωρίς «εύκολες» βραβεύσεις, αλλά με αυστηρή τυφλή γευσιγνωσία, διεθνείς κριτές και μια λίστα που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.
Συζητάμε με τον Έλληνα Master of Wine Γιάννη Καρακάση (ΓΚ), και τον Γρηγόρη Μιχαήλο (ΓΜ) DipWSET, για το πώς ξεκίνησε, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν και πού πηγαίνει το Great Greek Wines τα επόμενα χρόνια.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για έναν διαγωνισμό κρασιού χωρίς μετάλλια;
ΓΚ. Από την αρχή, το 2020, είδαμε ότι το ελληνικό κρασί δεν είχε ανάγκη από έναν ακόμη διαγωνισμό που θα μοιράζει μετάλλια σχεδόν σε όλους. Είχε ανάγκη από ένα εργαλείο, μια πλατφόρμα εξωστρέφειας που εξελίχθηκε σε θεσμό, δημιουργεί συζήτηση, ενισχύει το brand και ανοίγει δρόμους σε διεθνείς αγορές.
