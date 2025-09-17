10 old school σουβλατζίδικα που αγαπάμε στην Αθήνα

Όταν αποφασίζουμε με φίλους να πάμε για σουβλάκια, δεν θεωρώ αυτονόητο ότι μιλάμε αποκλειστικά για πιτόγυρα. Μπορεί να θέλουμε να πάμε μόνο για καλαμάκια ή να θέλουμε μπιφτέκια στα κάρβουνα με πατάτες τηγανητές και σαλάτα ή όντως να έχουμε στο μυαλό μας το κλασικό «πίτα-γύρο, απ’όλα». Αφού λοιπόν διευκρινίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να φάμε, τότε οι επιλογές μας είναι τρεις:Για τυλιχτά θα πάμε -ή θα παραγγείλουμε- από τον Ιπποπόταμο ( Π. Τσαλδάρη 9, Μελίσσια, τηλ.: 210 8044060), αφού ξέρουμε ότι θα μας «αποζημιώσει» πλήρως. Οι πίτες του είναι λαδωμένες τόσο όσο χρειάζεται και η επιλογή στο κρέας είναι απλά θέμα γούστου. Μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο γευστικά και χορταστικά τυλιχτά που έχω δοκιμάσει και ακόμα και οι πιο… πεινασμένοι της παρέας δύσκολα παλεύουν τις τελευταίες μπουκιές στο δεύτερο πιτόγυρο. Αν πάλι εσείς προτιμάτε κάτι άλλο, τότε αξίζει πολύ η «σκεπαστή» του, αλλά και οι ποικιλίες κρεατικών (για 2 ή 4 άτομα) που συνοδεύονται από πίτες, πατάτες τηγανητές, 2 σος και σαλάτα ψητών λαχανικών.Τώρα, αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε καλαμάκια, τότε η επιλογή του Ιορδάνη στην Παλαιά Πεντέλη (Ιπποκράους 1, Πεντέλη, τηλ.: 210 8040543) είναι μονόδρομος. Τα χοιρινά καλαμάκια του είναι σήμα-κατατεθέν της πλατείας και μπορείτε να τα συνοδεύσετε με πατάτες τηγανητές, σαλάτα, τζατζίκι και κολοκυθάκια τηγανητά. Δεν έχει μόνο αυτά ο κατάλογος, αλλά τι άλλο χρειάζεστε;