Τέλος στα «ψαράκια σόγιας»: Το sushi χάνει το πιο αναγνωρίσιμο πλαστικό του

Από 1η Σεπτεμβρίου, η Νότια Αυστραλία απαγορεύει τα μικροσκοπικά πλαστικά δοχεία που συνόδευαν τα take away sushi σε όλο τον κόσμο.Η Νότια Αυστραλία γίνεται η πρώτη περιοχή παγκοσμίως που απαγορεύει τα γνωστά μικροσκοπικά πλαστικά «ψαράκια» σόγιας με το κόκκινο καπάκι, που συνοδεύουν συνήθως τα take away sushi. Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα μικρά αυτά δοχεία, αποσύρονται από την αγορά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης.Παρότι μικρά και πρακτικά, τα ψαράκια σόγιας, γνωστά στην Ιαπωνία ως shoyu-tai ή soy sauce snappers, θεωρούνται περιβαλλοντικά προβληματικά. Το μικρό τους μέγεθος τα καθιστά ακατάλληλα για επεξεργασία στους περισσότερους σταθμούς διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν συχνά σε χωματερές.