Τέλος στα «ψαράκια σόγιας»: Το sushi χάνει το πιο αναγνωρίσιμο πλαστικό του
Τέλος στα «ψαράκια σόγιας»: Το sushi χάνει το πιο αναγνωρίσιμο πλαστικό του
Από 1η Σεπτεμβρίου, η Νότια Αυστραλία απαγορεύει τα μικροσκοπικά πλαστικά δοχεία που συνοδεύουν τα take away sushi σε όλο τον κόσμο
Από 1η Σεπτεμβρίου, η Νότια Αυστραλία απαγορεύει τα μικροσκοπικά πλαστικά δοχεία που συνόδευαν τα take away sushi σε όλο τον κόσμο.
Η Νότια Αυστραλία γίνεται η πρώτη περιοχή παγκοσμίως που απαγορεύει τα γνωστά μικροσκοπικά πλαστικά «ψαράκια» σόγιας με το κόκκινο καπάκι, που συνοδεύουν συνήθως τα take away sushi. Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα μικρά αυτά δοχεία, αποσύρονται από την αγορά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης.
Παρότι μικρά και πρακτικά, τα ψαράκια σόγιας, γνωστά στην Ιαπωνία ως shoyu-tai ή soy sauce snappers, θεωρούνται περιβαλλοντικά προβληματικά. Το μικρό τους μέγεθος τα καθιστά ακατάλληλα για επεξεργασία στους περισσότερους σταθμούς διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν συχνά σε χωματερές.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Η Νότια Αυστραλία γίνεται η πρώτη περιοχή παγκοσμίως που απαγορεύει τα γνωστά μικροσκοπικά πλαστικά «ψαράκια» σόγιας με το κόκκινο καπάκι, που συνοδεύουν συνήθως τα take away sushi. Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα μικρά αυτά δοχεία, αποσύρονται από την αγορά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης.
Παρότι μικρά και πρακτικά, τα ψαράκια σόγιας, γνωστά στην Ιαπωνία ως shoyu-tai ή soy sauce snappers, θεωρούνται περιβαλλοντικά προβληματικά. Το μικρό τους μέγεθος τα καθιστά ακατάλληλα για επεξεργασία στους περισσότερους σταθμούς διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν συχνά σε χωματερές.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα