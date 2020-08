Μαθαίνοντας να αλλάζουμε το μέλλον μας: Ευκαιρία και ανάγκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τους αρκετές χιλιάδες από τους νέους μας,Ο Αύγουστος έχει συνδεθεί στην συνείδηση μας με την ανακοίνωση τωνκαι την είσοδο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων πανεπιστημιακά ιδρύματα.Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται στους 77.970 (παραμένοντας ο ίδιος με τον περυσινό) ενώ ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 82.159. Πρακτικά δηλαδή, αυτό που αποκαλείται ‘ελεύθερη πρόσβαση’ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει επιτευχθεί! Όμως, πέρα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κεντρικό πυλώνα του παραγωγικού υποδείγματος του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού εξαιρετικά σημαντική είναι η(ΕΕΚ), η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί στηνστη χώρα μας.Τους βασικούς πυλώνες του, παρουσίασε πρόσφατα η Υπουργός κα Ν. Κεραμέως, στο συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF). Διαβάζοντας τα συμπεράσματα, προσωπικά θεωρώ την άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και της, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό τους, ως τον σημαντικότερο.Στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,(και τους γονείς τους)δεύτερης και συχνά τρίτης επιλογής. Είναι συχνό το φαινόμενο αρκετοί από τους νέους να προτιμούν πανεπιστημιακές σπουδές που δεν ταιριάζουν στο προφίλ τους από το να επιλέξουν την εξειδίκευση τους σε κάποιο από ταΒέβαια η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αλλά σχετίζεται και με την γενικότερη (ιστορική) απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και θεσμικά.Το νέο ΕΠΑΛ, η καθιέρωση του (τέταρτου) μεταλυκειακού έτους της μαθητείας αλλά ημετάσχουν επί ίσοις όροις για την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτέλεσαν τους παράγοντες που κατέστησαν τα τελευταία χρόνια, περισσότερο ελκυστική την επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχει όμως δρόμος ακόμα θεωρώ, και εξηγούμαι:Με τηννα έχει αλλάξει περαιτέρω τα δεδομένα, ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται εκ νέου.Ειδικά για τους νέους, η, σε ανακοίνωσή της την 1η Ιουλίου 2020, γνωστοποίησε ένα πακέτο μέτρων, που συνθέτουν μία γέφυρα προς την απασχόληση (Youth Employment Support: A Bridge to Jobs for the Next Generation) για την επόμενη γενιά. Κεντρικό άξονα της Ευρωπαικής νέας αυτής δέσμης μέτρων αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την υποστήριξη του βιομηχανικού μετασχηματισμού και της μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.Η μεταστροφή τουθα δημιουργήσουν την ανάγκη τεχνικών επαγγελμάτων καθιστώντας την σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον προϋποθέτουν μια μεταστροφή του καταμερισμού της εργασίας, η οποία θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της την ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.Επιπρόσθετα,και για τις επιχειρήσεις αφού, όπως διαφαίνεται και από τους περιφερειακούς μηχανισμούς διάγνωσης των αναγκών των αγορών εργασίας, υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των της δεξαμενής των δεξιοτήτων (soft skills) του εργατικού δυναμικού και των αναγκών των επιχειρήσεων.με τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας.Στην Ευρώπη, η συζήτηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής που θα διαδεχθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» έχει ήδη ξεκινήσει. Η απόσταση που έχει να καλύψει η χώρα μας για να πετύχει τη. Η υστέρηση αυτή πρέπει να καλυφθεί τάχιστα, με εντατικοποίηση της προσπάθειας και την συμμετοχή όλων, με καίριας σημασίας αυτή των εκπροσώπων του επιχειρείν.Σύμφωνα(πρόσφατη έρευνα ΣΕΒ) , στην Ελλάδα, το 2017, μόνο το 28,8% των σπουδαστών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έναντι 29,9 %, το 2015) επιλέγει την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 47,8%. Επίσης, στην Ελλάδατης αρχικής ΕΕΚ είναι σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την αντίστοιχη των αποφοίτων της γενικής εκπαίδευσης, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι απόφοιτοι της αρχικής ΕΕΚ απολαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης., αν και προσφέρεται πλέον μέσω τριών εκπαιδευτικών διαδρομών ΕΕΚ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ),ενώ η πρακτική άσκηση, παρά την χρησιμότητά της, έχει επίσης εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή. Αυτό αναδεικνύει και τη δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων εργασίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσειςΈνα από τα πιο αισιόδοξα μηνύματα πάντως, είναι πως, σύμφωνα με ταη Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στις(16-24). Το στοιχείο αυτό δείχνει την διαφαινόμενη θέληση, αλλά και ικανότητα για προσαρμογή του εκκολαπτόμενου εργατικού δυναμικού της χώρας μας στις απαιτήσεις τηςΚλείνω με ένα δεύτερο. Μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, η σημασία έστω και διάσπαρτων πρωτοβουλιών για υλοποίηση υποδειγμάτων και κατευθυντήριων γραμμών, είναι εξαιρετικά σημαντική για τους νέους μας. Για παράδειγμα, σε επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης, η επιτυχημένη συνεργασία της Περιφέρειας με το, όπου 294 μέντορες μετατρέπονται σε πρεσβευτές του επαγγέλματος τους και διαχέουν τη γνώση τους στους μαθητές, κρίνεται ωςγια να μπορέσει ο κάθε μαθητής να δει πέρα από τα κοινωνικά στεγανά σε σχέση με τΚαλά αποτελέσματα σε όλες και όλους., έχετε τις ευχές όλων μας!