Η εκδίκηση του «θείου» Όσκαρ

Μόλις τρία 24ωρα μετά την ορκωμοσία του Don Trump οι «Ακαδημαικοί» του Planet Hollywood έστειλαν μήνυμα και μάλιστα εκκωφαντικό, σαν χαστούκι ηχηρό. Ετσι είσαι Don; Τώρα θα δεις!Αποτέλεσμα; Με 13 υποψηφιότητες το ιδιαίτερο musical με τίτλο «Emilia Perez». Που παρεμπιπτόντως το συνιστώ ανεπιφύλακτα ως the best Picture of the YearΓιατί αυτό; Για τρεις λόγους. Ο σκηνοθέτης Ζακ Οντιάρ είναι Γάλλος, τουτέστιν Ευρωπαίος. Το story γκρεμίζει την γνωστή Woke ατζέντα που ο Don που επιθυμεί να κατεδαφίσει. Κάπως έτσι σχεδιάζει να γίνει κουμανταδόρος στα βρακιά και τα κρεβάτια μας. Και ο τρίτος λόγος το όνομα της πρωταγωνίστριας Κάρλα Σοφία Γκασκόν η οποία είναι και Trans και Ισπανίδα. Ευρωπαία κι αυτήΜε απλά λόγια, η «Emilia Perez» εκτός των άλλων λαμβάνει υποψηφιότητα σεναρίου. Σα να λένε «η ιστορία είναι έξοχη». Με απλά λόγια μια δηλωμένη, στην ιδιωτική της ζωή trans διόλου απίθανο στις 2 Μαρτίου, ημερομηνία της 97ης τελετής απονομής των Οσκαρ (ξημερώματα 3 Μαρτίου ώρα Ελλάδας), να κερδίσει το επίχρυσο αγαλματίδιο καλύτερου Α Γυναικείου ρόλου. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκιΤο πιο ηχηρό. «χαστούκι» στο πλαδαρό πρόσωπο του Τραμπ είναι το story της ταινίας, Οπου διαβόητος μαφιόζος για να αποφύγει τους διώκτες του, τόσο από Αστυνομία όσο και από αντίπαλες μαφίες, καταφέρνει να μεταμορφωθεί σε Γυναίκα!Ένα το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο προέρχεται από την ταινία «The Apprentice», δηλαδή μαθητευόμενος. Ο τίτλος είναι δανεικός από παλιά ομότιτλη τηλεοπτική εκπομπή του Don TrumpΤο «Apprentice» λοιπόν το οποίο είναι αγγλόφωνο, ο πονοκέφαλος του σημερινού πλανητάρχη. Όχι μόνο οι πόρτες των παραγωγών ήταν κλειστές, αλλά και οι περισσότερες Αμερικανικές αίθουσες αρνήθηκαν να προβάλουν την εν λόγω ταινία. Προφανώς μετά από πλάγιες και συστηματικές πιέσεις του TrumpΓιατί αυτό; Επειδή πρόκειται για την περιγραφή των πρώτων δεκαετιών εμφάνισης του νεαρού (τότε) Don Trump. Είναι αποκαλυπτικό ότι ο μεν Σεμπάστιαν Σταμ που υποδύεται τιν νεαρό Τραμπ λαμβάνει υποψηφιότητα καλύτερου Α ανδρικού ρόλου, ο δε Τζέρεμι Στρονγκ που υποδύεται τον Ρόι Κον λαμβάνει υποψηφιότητα καλύτερου Β ρόλουΟ νεαρός Τραμπ λοιπόν, σουλατσάροντας σε δεκάδες στέκια, πέφτει πάνω στον Ρόι Κον. Ο οποίος υπήρξε ίσως ο μοναδικός τόσο πανούργος, τόσο δόλιος και τόσο μέγιστος απατεώνας ως προσωπικός σύμβουλος του γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι. Του θρυλικού, αδυσώπητου και κυνικού εξολοθρευτή πλήθους καλλιτεχνών και δημοσίων αξιωματούχων. Με αποτέλεσμα εκατοντάδες με τη ρετσινιά του μέλους η του συνοδοιπόρου του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, να καταλήξουν στα μπουντρούμια των φυλακών, να χάσουν τις περιουσίες τους, και από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθούν ισοβίως, χωρίς εργασίαΚαι όχι μόνο κομμουνιστές αλλά και απλούς δημοκράτες οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν ονόματα. Ενας εξ αυτών ο Ζιλ Ντασέν. Ενας εκ των προδοτών ο Ελία Καζάν. Γνωστές ιστορίεςΟ Τραμπ λοιπόν ως μαθητευόμενος (Apprentice) του Ρόι Κον ασπάζεται τρεις βασικές αρχές που του δίδαξε ο γκουρού του. Ο Ρόι Κον. Ο οποίος αν και ομοφυλόφιλος και Εβραίος, είχε μανία να καταδιώκει με σεξουαλική ηδονή τόσο τους ομοφυλόφιλους όσο και ΕβραίουςΟι τρεις βασικές αρχές που έμαθε, αφομοίωσε και στη συνέχεια εφάρμοσε ο σημερινός πλανητάρχης είναι: Να μην παραδέχεται τίποτα. Να διαδίδει ψέματα και να επιμένει σ αυτά. Και διαρκώς να επιτίθεται προς όλους τους εχθρούς. Οσους περισσότερους εχθρούς επινοήσεις, του λέει ο Ρόι Κον, τόσο το καλύτερο για την καριέρα σου! Σας λένε τίποτα όλα αυτά; Εννοώ μετά τις πρώτες εξαγγελίες και τον κατάλογο εχθρών που κατέβασε αυτός ο πορνόγερος ο βαψομαλλιάς;