Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας

Αύριο στη μία το μεσημέρι, από το Α' Νεκροταφείο, θα γίνει ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λένα Σαμαρά.Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Σαμαρά:«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.Συγκεκριμένα αναφέρεται:«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣIBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έχασε ξαφνικά τη ζωή της, όταν κατέρρευσε από ανακοπή, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σκορπώντας θλίψη και οδύνη στην κοινή γνώμη, αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.