25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Η αδελφή του «Άνθρωπου που πέφτει» αποκαλύπτει την αλήθεια για τη συγκλονιστική φωτογραφία
25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου: Η αδελφή του «Άνθρωπου που πέφτει» αποκαλύπτει την αλήθεια για τη συγκλονιστική φωτογραφία
Η φωτογραφία του «Falling Man» έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου, όμως 25 χρόνια μετά η ταυτότητά του παραμένει αβέβαιη
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη λήψη μίας από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες της 11ης Σεπτεμβρίου, η αδελφή του άνδρα που θεωρείται ότι απεικονίζεται σε αυτή μιλά για τον πόνο που κουβαλά η οικογένειά της όλα αυτά τα χρόνια.
Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press, Richard Drew, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, στις 9:41:15 το πρωί. Σε αυτή φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει με το κεφάλι προς τα κάτω από έναν από τους πύργους του World Trade Center. ΜΗ εικόνα έγινε γνωστή ως «Falling Man» («Ο Άνθρωπος που πέφτει») και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αρκετές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, σταμάτησαν να τη δημοσιεύουν λίγες ημέρες αργότερα, καθώς αναγνώστες θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press, Richard Drew, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, στις 9:41:15 το πρωί. Σε αυτή φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει με το κεφάλι προς τα κάτω από έναν από τους πύργους του World Trade Center. ΜΗ εικόνα έγινε γνωστή ως «Falling Man» («Ο Άνθρωπος που πέφτει») και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αρκετές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, σταμάτησαν να τη δημοσιεύουν λίγες ημέρες αργότερα, καθώς αναγνώστες θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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