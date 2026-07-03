AI και εργασία: Οι 17 κλάδοι όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί περισσότερο τις θέσεις των νέων

Η εύρεση εργασίας για τους νέους ήταν ήδη δύσκολη υπόθεση, όμως η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) εντείνει τις ανησυχίες, καθώς όλο και περισσότερα επαγγέλματα θεωρείται ότι κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα.Επαγγέλματα όπως οι μεταφραστές και οι ιστορικοί συγκαταλέγονται ήδη στα πιο ευάλωτα, ενώ ο Bill Gates έχει υποστηρίξει ότι ασφαλή απέναντι στην AI θα παραμείνουν κυρίως οι προγραμματιστές, οι επαγγελματίες αθλητές, οι βιολόγοι και όσοι εργάζονται στον ενεργειακό τομέα.