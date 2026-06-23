Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της

Το Μεξικό είναι γνωστό ως το «νέο Ντουμπάι» και θα μπορούσε να μετατραπεί στη νέα χώρα του χρυσού στη Λατινική Αμερική χάρη στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της χώρας