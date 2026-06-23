Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της
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Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της

Το Μεξικό είναι γνωστό ως το «νέο Ντουμπάι» και θα μπορούσε να μετατραπεί στη νέα χώρα του χρυσού στη Λατινική Αμερική χάρη στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της χώρας

Η χώρα που αναδύεται ως το «νέο Ντουμπάι»: Τόνοι χρυσού εξορύσσονται από το έδαφός της
Το ορυχείο Peñasquito παράγει σχεδόν το 30% του χρυσού του Μεξικού και εκτιμάται πως θα παραμείνει λειτουργικό για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ακόμα. Το κοίτασμα αποφέρει πάνω από 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του ανήκει σε ξένες εταιρείες.

Η εξόρυξη, που ξεκίνησε το 2010 στην περιοχή Ζακατέκας, έχει μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας χάρη στον χρυσό που αποθηκεύεται στα υπόγεια κοιτάσματά του.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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