Η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά
Σε δημοψήφισμα, η πλειοψηφία των Ελβετών υποστήριξε την εγγύηση διαθεσιμότητας μετρητών, διασφαλίζοντας ότι το εικονικό χρήμα δεν θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό φράγκο
Οι πολίτες της Ελβετίας επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στα μετρητά, μετά από δημοψήφισμα κατά το οποίο το 73% τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της συνεχούς διαθεσιμότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων.
Η απόφαση αυτή θωρακίζει την προστασία των μετρητών στο Σύνταγμα, αποκλείοντας οριστικά μια κοινωνία αποκλειστικά με εικονικό χρήμα.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οποιοδήποτε μελλοντικό «εικονικό φράγκο», δηλαδή ψηφιακό νόμισμα που υποστηρίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να συνυπάρχει με τα παραδοσιακά μετρητά, χωρίς να τα αντικαθιστά. Η πρωτοβουλία αφορά ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας και την οικονομική ασφάλεια, καθώς και για την αποφυγή ψηφιακού αποκλεισμού, όσων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες.
