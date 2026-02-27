Το μυστηριώδες φαινόμενο της Γροιλανδίας που μπερδεύει τους επιστήμονες: Ο πάγος λιώνει αλλά η στάθμη της θάλασσας πέφτει
Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η τήξη των πάγων μπορεί να ρίξει τοπικά τη στάθμη της θάλασσας έως και 2,5 μέτρα μέχρι το 2100
Η κλιματική αλλαγή έχει συνδεθεί με την άνοδο της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως, όμως στη Γροιλανδία φαίνεται να εξελίσσεται ένα φαινόμενο που μοιάζει σχεδόν αντιφατικό. Ενώ το γιγαντιαίο στρώμα πάγου του νησιού λιώνει με ταχύ ρυθμό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε τοπικό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να μειωθεί αισθητά τις επόμενες δεκαετίες.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η απώλεια τεράστιων ποσοτήτων πάγου δεν επηρεάζει μόνο τον παγκόσμιο ωκεανό, αλλά και την ίδια τη γεωγραφία της Γροιλανδίας. Η γη κάτω από τον πάγο, απαλλαγμένη από το τεράστιο βάρος που τη συμπίεζε επί χιλιάδες χρόνια, αρχίζει σταδιακά να «σηκώνεται», αλλάζοντας τις ισορροπίες ανάμεσα σε ξηρά και θάλασσα.
