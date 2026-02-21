Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο: «Έχω ψύχωση μαζί του» (vid)
Τρελαμένος παίκτης στο Ρουκ Ζουκ δήλωσε πως θέλει να γίνει μέτοχος στον Παναθηναϊκό και να γνωρίσει τον πρόεδρό του, Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Ξεχωριστές στιγμές χάρισε η ομάδα ΣΥΝ1 στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ, με τον Γιώργο, που εργάζεται ως διασώστης όπως και όλη η παρέα, να δηλώνει χωρίς περιστροφές την απόλυτη αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στην «πράσινη» καψούρα του και η συζήτηση ήταν απολαυστική.
