Το φαινόμενο Dehnel: Πώς ορισμένα είδη μπορούν να συρρικνώσουν τα οστά και τον εγκέφαλό τους κατά 20% για να επιβιώσουν τον χειμώνα
Το φαινόμενο Dehnel: Πώς ορισμένα είδη μπορούν να συρρικνώσουν τα οστά και τον εγκέφαλό τους κατά 20% για να επιβιώσουν τον χειμώνα
Ο κόσμος των ζώων επιστρατεύει ευφάνταστες στρατηγικές επιβίωσης για το κρύο, όμως ορισμένα μικρά θηλαστικά το πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, συρρικνώνοντας τα ίδια τους τα όργανα για να αντέξουν τον χειμώνα
Κάποια είδη πέφτουν σε λήθαργο μέχρι την άνοιξη, άλλα βρίσκουν τρόπους να αναζητήσουν τροφή, ενώ υπάρχουν και εκείνα που απλώς αποδέχονται το παγερό περιβάλλον.
Ωστόσο, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «φαινόμενο Dehnel», μια επιλογή μικρών θηλαστικών μπορεί να μειώσει το μέγεθός της έως και 20% ή και περισσότερο πριν από τη χειμερινή περίοδο. Δεν χάνουν απλώς βάρος, μειώνουν ενεργά το μέγεθος των οστών, των οργάνων και των ιστών τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ωστόσο, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως «φαινόμενο Dehnel», μια επιλογή μικρών θηλαστικών μπορεί να μειώσει το μέγεθός της έως και 20% ή και περισσότερο πριν από τη χειμερινή περίοδο. Δεν χάνουν απλώς βάρος, μειώνουν ενεργά το μέγεθος των οστών, των οργάνων και των ιστών τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα