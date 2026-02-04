Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με Τεχνητή Νοημοσύνη: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»
Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με Τεχνητή Νοημοσύνη: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»
Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη αποκάλυψε πώς χρησιμοποίησε εργαλεία AI για να ρίξει την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου από 1.260 σε 118 δολάρια, αναλύοντας χιλιάδες συνδυασμούς διαδρομών, ημερομηνιών και αεροδρομίων
Μια διαφορά άνω των 1.000 δολαρίων μεταξύ αρχικής και τελικής τιμής πτήσης μπορεί να μοιάζει με λάθος του συστήματος ή, ακόμα καλύτερα, μία σπάνια ευκαιρία. Η Nona, ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία με την οποία κατάφερε να ρίξει το κόστος εισιτηρίου από 1.260 σε μόλις 118 δολάρια.
Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για μεμονωμένο «κόλπο», αλλά για μια δομημένη διαδικασία που αξιοποιεί την ικανότητα του AI να εξετάζει τεράστιο όγκο πιθανών συνδυασμών, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο για έναν χρήστη με χειροκίνητη αναζήτηση.
