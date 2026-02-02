Η Ινδία αποκάλυψε το υπερόπλο της: Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο (vid)
Η DRDO αναπτύσσει έναν αντιπλοϊκό πύραυλο μεγάλης εμβέλειας (LR-AShM), σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες των παράκτιων πυραυλικών συστοιχιών του Ινδικού Ναυτικού

Στη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Ινδίας πριν από λίγες ημέρες, στο Kartavya Path, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο υπερηχητικός αντιπλοϊκός πύραυλος της χώρας. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας (DRDO), ο κύριος φορέας Έρευνας & Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, που ιδρύθηκε το 1958 και εδρεύει στο Νέο Δελχί, έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας.

Στην εικόνα εμφανίζεται ένα ομοίωμα πυραύλου LR-AShM, ο οποίος θα μπορούσε να έχει εμβέλεια 1.500 χιλιομέτρων, τοποθετώντας την Ινδία δίπλα σε δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της προηγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας.

