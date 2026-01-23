Αφήνει τον Τζόλη και στρέφεται σε άλλο εξτρέμ η Ρόμα
BEST OF NETWORK

Αφήνει τον Τζόλη και στρέφεται σε άλλο εξτρέμ η Ρόμα

Η μεταγραφική δραστηριότητα της Ρόμα εξελίσσεται σε ένα…. περίπλοκο παζλ, όπου κάθε κίνηση επηρεάζει άμεσα τις επόμενες

Αφήνει τον Τζόλη και στρέφεται σε άλλο εξτρέμ η Ρόμα
Οι αφίξεις των Ντόνιελ Μάλεν και Ρομπίνιο Βαζ άλλαξαν τις ισορροπίες, όμως η επιστροφή του Λεόν Μπέιλι στην Άστον Βίλα, μετά τη διακοπή του δανεισμού του, έφερε προσωρινό «φρένο» σε άλλες υποθέσεις. Μία από αυτές είναι και η αποχώρηση του Τομάζο Μπαλντάντσι προς τη Τζένοα, η οποία έχει «παγώσει» μέχρι νεοτέρας.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο εμφανίζεται ένα νέο όνομα, γνώριμο ήδη στο ρεπορτάζ της Serie A. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και αναφέρει και το «calciomercato», οι «τζαλορόσι» έχουν προχωρήσει σε απτές κινήσεις για την περίπτωση του Γιανίκ Καράσκο, δείχνοντας ότι η υπόθεση μόνο θεωρητική δεν είναι, ενώ παράλληλα αφήνουν την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης