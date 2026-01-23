Αφήνει τον Τζόλη και στρέφεται σε άλλο εξτρέμ η Ρόμα
Αφήνει τον Τζόλη και στρέφεται σε άλλο εξτρέμ η Ρόμα
Η μεταγραφική δραστηριότητα της Ρόμα εξελίσσεται σε ένα…. περίπλοκο παζλ, όπου κάθε κίνηση επηρεάζει άμεσα τις επόμενες
Οι αφίξεις των Ντόνιελ Μάλεν και Ρομπίνιο Βαζ άλλαξαν τις ισορροπίες, όμως η επιστροφή του Λεόν Μπέιλι στην Άστον Βίλα, μετά τη διακοπή του δανεισμού του, έφερε προσωρινό «φρένο» σε άλλες υποθέσεις. Μία από αυτές είναι και η αποχώρηση του Τομάζο Μπαλντάντσι προς τη Τζένοα, η οποία έχει «παγώσει» μέχρι νεοτέρας.
Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο εμφανίζεται ένα νέο όνομα, γνώριμο ήδη στο ρεπορτάζ της Serie A. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και αναφέρει και το «calciomercato», οι «τζαλορόσι» έχουν προχωρήσει σε απτές κινήσεις για την περίπτωση του Γιανίκ Καράσκο, δείχνοντας ότι η υπόθεση μόνο θεωρητική δεν είναι, ενώ παράλληλα αφήνουν την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο εμφανίζεται ένα νέο όνομα, γνώριμο ήδη στο ρεπορτάζ της Serie A. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και αναφέρει και το «calciomercato», οι «τζαλορόσι» έχουν προχωρήσει σε απτές κινήσεις για την περίπτωση του Γιανίκ Καράσκο, δείχνοντας ότι η υπόθεση μόνο θεωρητική δεν είναι, ενώ παράλληλα αφήνουν την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα