Το σπίτι «που καταπίνει η γη» μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο
Ένα ημιτελές σπίτι στην Αργεντινή έγινε viral και σήμερα είναι ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής με σπα, πισίνα και θέα στον Ατλαντικό
Ένα ανολοκλήρωτο κτίσμα, που για χρόνια προκαλούσε απορίες και συζητήσεις, έχει πλέον μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία της Αργεντινής. Το κτίριο, γνωστό στην περιοχή ως «το σπίτι που γέρνει» ή «το σπίτι που το καταπίνει η γη», εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα λειτουργεί ως πολυτελές κατάλυμα με τιμές που ξεπερνούν τα 200 ευρώ τη βραδιά.
Η κατασκευή ξεκίνησε το 2019 στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, με στόχο να αποτελέσει μια ιδιωτική κατοικία με θέα στη θάλασσα. Εμπνευστής του έργου ήταν ο επιχειρηματίας Martín Mc Guire, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπέγραψε η Julieta Lépore. Ο έντονα ακανόνιστος όγκος του κτιρίου, με τις κεκλιμένες όψεις μπροστά και πίσω, το μετέτρεψε γρήγορα σε τοπόσημο, πριν καν ολοκληρωθεί.
