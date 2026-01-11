Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών (vid)
Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών (vid)
Το 1974, ερευνητές σε κινεζική επαρχία ανακάλυψαν τυχαία τον περίφημο Στρατό από Τερακότα, αποκαλύπτοντας μόνο ένα μικρό μέρος ενός τεράστιου και άθικτου ταφικού συγκροτήματος
Μια ομάδα ερευνητών στην επαρχία Σαανσί της Κίνας εντόπισε το 1974 ευρήματα που αρχικά έμοιαζαν με απλά κομμάτια πηλού. Πολύ σύντομα, όμως, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην παγκόσμια ιστορία... τον περίφημο Στρατό από Τερακότα.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών βρέθηκαν περίπου 8.000 μοναδικά αγάλματα σε φυσικό ανθρώπινο μέγεθος, το καθένα όμως με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτός ο εντυπωσιακός στρατός αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου ταφικού μνημείου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών βρέθηκαν περίπου 8.000 μοναδικά αγάλματα σε φυσικό ανθρώπινο μέγεθος, το καθένα όμως με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτός ο εντυπωσιακός στρατός αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου ταφικού μνημείου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα