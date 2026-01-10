Άνοιξε ένα παλιό άρμα μάχης και βρήκε μέσα 5 ράβδους χρυσού: «Δεν ήξερα τι να κάνω»

Ο Νικ Μιντ ήταν μηχανικός και συλλέκτης στρατιωτικών οχημάτων. Από εκείνους που βλέπουν ιστορία εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν σκουριά. Όταν εντόπισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα ένα ιρανικό άρμα μάχης τύπου 69, το αγόρασε σχεδόν μηχανικά. Άλλη μία προσθήκη στη συλλογή του, θα έλεγε κανείς...Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, ωστόσο, άνοιξε έναν κρυφό χώρο και πάγωσε. Στο εσωτερικό υπήρχαν 5 ράβδοι καθαρού χρυσού. Βαριές, άθικτες, ξεχασμένες στον χρόνο. Η αξία τους υπολογίστηκε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και όλα έδειχναν ότι βρίσκονταν εκεί από την εποχή της εισβολής στο Κουβέιτ το 1990.