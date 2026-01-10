Άνοιξε ένα παλιό άρμα μάχης και βρήκε μέσα 5 ράβδους χρυσού: «Δεν ήξερα τι να κάνω»
BEST OF NETWORK

Άνοιξε ένα παλιό άρμα μάχης και βρήκε μέσα 5 ράβδους χρυσού: «Δεν ήξερα τι να κάνω»

Μια απλή αγορά στο διαδίκτυο κατέληξε σε έναν θησαυρό και σε ένα δύσκολο ηθικό δίλημμα

Άνοιξε ένα παλιό άρμα μάχης και βρήκε μέσα 5 ράβδους χρυσού: «Δεν ήξερα τι να κάνω»
Ο Νικ Μιντ ήταν μηχανικός και συλλέκτης στρατιωτικών οχημάτων. Από εκείνους που βλέπουν ιστορία εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν σκουριά. Όταν εντόπισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα ένα ιρανικό άρμα μάχης τύπου 69, το αγόρασε σχεδόν μηχανικά. Άλλη μία προσθήκη στη συλλογή του, θα έλεγε κανείς...

Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, ωστόσο, άνοιξε έναν κρυφό χώρο και πάγωσε. Στο εσωτερικό υπήρχαν 5 ράβδοι καθαρού χρυσού. Βαριές, άθικτες, ξεχασμένες στον χρόνο. Η αξία τους υπολογίστηκε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και όλα έδειχναν ότι βρίσκονταν εκεί από την εποχή της εισβολής στο Κουβέιτ το 1990.

www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης