Βαγγέλης Παυλίδης: Ο απόλυτος «βασιλιάς» των… πέναλτι – Ξεπερνά Κέιν και Εμπαπέ
Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ στην Ευρώπη, συνδυάζοντας εκτελεστική ακρίβεια και καθοριστικά γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα, πρώτος σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 17 τέρματα, έχει ήδη σημειώσει οκτώ γκολ από πέναλτι, αριθμός που τον φέρνει στην κορυφή ανάμεσα στους παίκτες των δέκα κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
H τελευταία φορά που ο Έλληνας φορ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από την «άσπρη βούλα» ήταν στην αναμέτρηση του Super Cup κόντρα στην Μπράγκα, όπου όμως δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 3-1.
