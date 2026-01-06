Πήραν στο… κυνήγι παλαίμαχο σταρ της Μπαρτσελόνα με τραγούδια της πρώην συζύγου του!

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ο Ισπανός καταδιώκεται από ένα αυτοκίνητο υπό τους ήχους του τραγουδιού «BZRP Music Sessions Vol. 53», κατά την επίσκεψή του στην πόλη Θέουτα της Ισπανίας, την περασμένη Κυριακή.Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αφού ο πρώην αθλητής αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία με μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι, ως μορφή «εκδίκησης», αποφάσισαν να κατεβάσουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου και να βάλουν το τραγούδι στη διαπασών. Οι «διώκτες» εκμεταλλεύτηκαν επίσης την ευκαιρία για να τραγουδήσουν τους στίχους στους οποίους η Σακίρα περιγράφει πώς ο πρώην σύζυγός της την είχε «απογοητεύσει» τη στιγμή που είχε περισσότερο ανάγκη τη στήριξή του.Ο Πικέ, ο οποίος συνοδευόταν από φίλους, συνέχισε την πορεία του πεζός, χωρίς να απαντήσει στις προκλήσεις.Στο X, πρώην Twitter, οι χρήστες διχάστηκαν ανάμεσα σε εκείνους που ερμήνευσαν το επεισόδιο ως κωμικό και σε όσους το θεώρησαν μορφή παρενόχλησης.«Ηρωίδες χωρίς κάπες», σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης. «Εκπληρώνει όλα μας τα όνειρα», αστειεύτηκε ένας άλλος.«Δεν μας αρέσει ο Πικέ, αλλά αυτό είναι παρενόχληση και είναι απαίσιο που το βρίσκετε αστείο», επέκρινε ένας χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος έλαβε τη στήριξη των θαυμαστών του Πικέ. «Η παρενόχληση είναι παρενόχληση», έγραψαν.Ένα ταραχώδες τέλοςΟ Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα χώρισαν το 2022. Οι δύο τους, γονείς δύο αγοριών, του Μίλαν και του Σάσα, ήταν μαζί για 12 χρόνια. Την εποχή εκείνη, η νυν σύντροφος του πρώην παίκτη, Κλάρα Τσία, κατηγορήθηκε ότι ήταν η ερωμένη του και θεωρήθηκε η αιτία για το τέλος του γάμου.Τον Δεκέμβριο, το περιοδικό Vanitatis ανέφερε ότι η τραγουδίστρια και ο πρώην αθλητής είχαν συμφιλιωθεί και είχαν επαναλάβει την άμεση επικοινωνία, με προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους. Σύμφωνα με την ισπανική έκδοση, η γονική ευθύνη άνοιξε τον δρόμο για «έναν νέο τύπο διαλόγου: πιο ήρεμο, με περισσότερο σεβασμό και επικεντρωμένο στην οργάνωση της καθημερινότητας των παιδιών».