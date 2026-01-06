Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για «κατάρρευση» του κινηματογράφου. Η άνοδος του streaming και οι σύντομες προβολές στις αίθουσες τον επιβεβαιώνουν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης πίσω από διαχρονικές ταινίες όπως Jurassic Park, Indiana Jones και Jaws, είχε προειδοποιήσει πριν από 13 χρόνια για μια κρίση στον χώρο του κινηματογράφου - και σήμερα η πρόβλεψή του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Το 2013, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ο Σπίλμπεργκ μίλησε για τον «μεγάλο κίνδυνο» που απειλεί τη βιομηχανία, προβλέποντας κατάρρευση μεγάλων παραγωγών και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προβολής των ταινιών. Τόνισε ότι οι ταινίες θα χρειαστεί να παραμείνουν περισσότερο στους κινηματογράφους, υιοθετώντας ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Μπρόντγουεϊ.

