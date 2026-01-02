Ο πρώην σπουδαίος γκολκίπερ της ΑΕΚ απαντά στο ερώτημα: «Πέριν ή, Μανδάς;»

Σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Stampa», μέρος της οποίας αναπαρήγαγε το «calcionews24.com», ο Στέφανο Σορεντίνο «προειδοποιεί» την «γκρανάτα» για τις επιλογές που κάνει στο μεταγραφικό «παράθυρο» του χειμώνα