Ο πρώην σπουδαίος γκολκίπερ της ΑΕΚ απαντά στο ερώτημα: «Πέριν ή, Μανδάς;»
Σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Stampa», μέρος της οποίας αναπαρήγαγε το «calcionews24.com», ο Στέφανο Σορεντίνο «προειδοποιεί» την «γκρανάτα» για τις επιλογές που κάνει στο μεταγραφικό «παράθυρο» του χειμώνα
Ο άλλοτε σπουδαίος γκολκίπερ της ΑΕΚ και νυν τεχνικός διευθυντής της Μπρα (σ.σ. ομάδα τρίτης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος), μίλησε για τις προσεκτικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η διοίκηση μετά την αποχώρηση του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και το «ρίσκο» με τον Ισραέλ.
Μια κατάσταση, που χαρακτήρισε «λεπτή», μετά την άφιξη του Φράνκο Ισραέλ το περασμένο καλοκαίρι. Αρχικά προοριζόταν για την θέση κάτω από τα δοκάρια, ωστόσο, ο τραυματισμός του Ουρουγουανού «ανακάτεψε» εκ νέου την ιεραρχία, δίνοντας φανέλα βασικού στον Αλμπέρτο Παλεάρι, ο οποίος στα πλάνα του προπονητή λογιζόταν ως… δεύτερη λύση.
Η εξέλιξη αυτή επανέφερε ερωτήματα και προβληματισμούς στη νευραλγική θέση κάτω από τα δοκάρια, στους οποίους στάθηκε ο άλλοτε πορτιέρε της Τορίνο. Κλήθηκε, μάλιστα, ν’ απαντήσει και στο ερώτημα για το ποιον προτιμά ανάμεσα σε Μανδά και Πέριν, δύο ονόματα που τελευταία «συνδέονται» με το ρεπορτάζ της «γκρανάτα».
