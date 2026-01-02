«Όλοι είμαστε Ασγκαρντιανοί»: Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη
Επιστήμονες πλησιάζουν όσο ποτέ στην απάντηση του πώς εμφανίστηκε η πολύπλοκη ζωή στη Γη
Οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες αναζητούν τις ρίζες των ευκαρυωτών, της κατηγορίας ζωής που χαρακτηρίζεται από κύτταρα με πυρήνα, δηλαδή όλα τα ζώα, τα φυτά, οι μύκητες και τα έντομα. Αν καταφέρουν να λύσουν το μυστήριο, ίσως κατανοήσουν πώς ξεκίνησε η πολύπλοκη ζωή.
Μία από τις κυρίαρχες θεωρίες υποστηρίζει ότι οι ευκαρυώτες εξελίχθηκαν πριν από 1,6 έως 2,2 δισεκατομμύρια χρόνια μέσω μιας στενής συμβιωτικής σχέσης με ένα βακτήριο που χρησιμοποιούσε οξυγόνο.
