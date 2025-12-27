Όταν η δουλειά δεν σταματά ποτέ: Ο κινεζικός κανόνας 996 που υιοθετούν στις ΗΠΑ
Ο κινεζικός κανόνας 996 «εισβάλλει» στις ΗΠΑ: 70 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε προσφορές θέσεων
Οι εβδομάδες εργασίας τύπου 996 - ένα μοντέλο που προέρχεται από την Κίνα και περιλαμβάνει εργασία σχεδόν 12 ωρών την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα - φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Στην Κίνα, η πρακτική αυτή έχει ήδη απαγορευτεί από τα δικαστήρια λόγω υπερβολικών ωρών και επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων, όμως στην Αμερική η κατάσταση είναι διαφορετική.
Όπως αναφέρει ο ολλανδός δημοσιογράφος Karlijn van Houwelingen, σε μια πρόσφατη συνέντευξη για δουλειά στη Νέα Υόρκη, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ήταν το πρώτο που τέθηκε στο τραπέζι. Η απάντηση των υποψηφίων, που τόνιζαν τη σημασία της προσωπικής ζωής, τους κόστισε τη θέση. «Δεν πήραν τη δουλειά», εξηγεί ο van Houwelingen, αποτυπώνοντας την αμείλικτη λογική μιας αγοράς εργασίας που απαιτεί αφοσίωση τύπου 996.
