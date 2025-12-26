Άντρας συλλέγει 6.000 πέτρες σε σχήμα αγριογούρουνου: Ποια είναι η θεωρία του
Ξεκίνησε τυχαία σε έναν κήπο στη Γαλλία και εξελίχθηκε σε δεκαετή έρευνα. Ένας συνταξιούχος πιστεύει ότι κρατά στα χέρια του ίχνη αρχαίου πολιτισμού

Όλα άρχισαν χωρίς σχέδιο, χωρίς προσδοκία, χωρίς καν υποψία ότι κάτι «μεγάλο» μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ο Γκι Γκρανζάν, συνταξιούχος από την πόλη Κρεάνζ της Γαλλίας, βοηθούσε τον γιο του σε εργασίες στον κήπο ενός παλιού σπιτιού κοντά σε πρώην ανθρακωρυχεία. Κόπηκαν θάμνοι, ξηλώθηκε ένας φράχτης και μπήκαν νέα θεμέλια. Εκεί, ανάμεσα στα χώματα, εμφανίστηκε η πρώτη πέτρα.

