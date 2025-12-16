Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025: Την είχατε πάρει χαμπάρι;
Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς για το 2025: Την είχατε πάρει χαμπάρι;
Η λέξη της χρονιάς είναι μια προειδοποίηση για το μέλλον του online κόσμου
Όταν κάτι είναι αλλοπρόσαλλο, ανατριχιαστικό και αποδεδειγμένα ψευδές, στην αγγλόφωνη καθομιλουμένη υπάρχει πλέον ένας όρος που τα συνοψίζει όλα. «Slop». Αυτή ακριβώς τη λέξη επέλεξε το Merriam-Webster, ο παλαιότερος εκδότης λεξικών στις ΗΠΑ, ως λέξη της χρονιάς για το 2025, αποτυπώνοντας με ακρίβεια μια από τις πιο ανησυχητικές όψεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.
