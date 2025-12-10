Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)
BEST OF NETWORK

Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)

Πολωνοί χάκερ εισέβαλαν σε ρωσικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση «φαντασμάτων»

Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)
Ένα μάλλον χιουμοριστικό περιστατικό ανέδειξε τα προβλήματα των και τις αδυναμίες των συστημάτων ασφαλείας της Ρωσίας στον σύγχρονο κυβερνοπόλεμο που εξελίσσεται στις μέρες μας.

Πολωνοί χάκερ φέρεται να παραβίασαν ρωσικό σύστημα καμερών CCTV και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι «φαντάσματα» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης