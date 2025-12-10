Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)
Πολωνοί χάκαραν κάμερες Ρώσων και τους τρόλαραν με «φαντάσματα» (vid)
Πολωνοί χάκερ εισέβαλαν σε ρωσικό σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση «φαντασμάτων»
Ένα μάλλον χιουμοριστικό περιστατικό ανέδειξε τα προβλήματα των και τις αδυναμίες των συστημάτων ασφαλείας της Ρωσίας στον σύγχρονο κυβερνοπόλεμο που εξελίσσεται στις μέρες μας.
Πολωνοί χάκερ φέρεται να παραβίασαν ρωσικό σύστημα καμερών CCTV και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι «φαντάσματα» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Πολωνοί χάκερ φέρεται να παραβίασαν ρωσικό σύστημα καμερών CCTV και τρόλαραν το προσωπικό δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι «φαντάσματα» βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE