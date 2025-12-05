Ινδονησία: Λίντσαραν άνδρα που κατηγορήθηκε για βιασμό γυναίκας με αναπηρία
Εξαγριωμένο πλήθος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν άνδρα, του ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα και έσυρε το σώμα του στους δρόμους ως τιμωρία, αφού βίασε μια γυναίκα με αναπηρία (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!)
Ο 47χρονος Ali καταδιώχθηκε από οργισμένους κατοίκους, καθώς φέρεται να είχε βιάσει και κακοποιήσει μία γυναίκα με αναπηρία στην περιοχή Gowa της Ινδονησίας στις 30 Νοεμβρίου. Το θύμα, που αναγνωρίζεται μόνο με το αρχικό Τ, βρέθηκε χτυπημένο και σε κατάσταση σοκ, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην τοπική κοινότητα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ali κατέφυγε αρχικά στο σπίτι συγγενικού του προσώπου και στη συνέχεια κρύφτηκε σε κοντινό δάσος για να γλιτώσει από την οργή των χωρικών. Όμως, στις 3 Δεκεμβρίου εντοπίστηκε όταν βγήκε από το δάσος αναζητώντας τροφή.
